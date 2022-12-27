В оккупированной Макеевке произошло массовое убийство

08:09 27 декабря Киев, Украина

Во временно захваченной Макеевке Донецкой области в понедельник, неизвестные расстреляли семью ромов из восьми человек, сообщают российские Telegram-каналы.



Отмечается, что инцидент произошел в Червоногвардейском районе города.



Всех членов семьи убили выстрелами в голову. Среди жертв - трое детей в возрасте 1, 7 и 9 лет.



Отмечается, что после этого вооруженные автоматами люди скрылись на автомобиле.