В оккупированной Каховке произошел пожар на ГЭС

06:46 17 марта Киев, Украина

16 марта около 18:30 в городе Новая Каховка возник пожар на Каховской ГЭС. Об этом сообщает Новокаховское городское территориальное общество.

На место чрезвычайного происшествия выехал очередной караул Каховского подразделения ДРПЧ-11, который дислоцируется в Новой Каховке.

Пожарные обнаружили, что произошло возгорание трансформатора третьей турбины.

Возгорание удалось быстро ликвидировать. Пострадавшие не обнаружены.

Вместе со специалистами-энергетиками пожарные установили, что возгорание произошло в результате резкого перепада электрического тока.

Как известно, Новая Каховка временно оккупирована русскими войсками. В Каховке на постоянной основе нет русских военных.