В оккупированной Каховке произошел пожар на ГЭС

16 марта около 18:30 в городе Новая Каховка возник пожар на Каховской ГЭС. Об этом сообщает Новокаховское городское территориальное общество.
На место чрезвычайного происшествия выехал очередной караул Каховского подразделения ДРПЧ-11, который дислоцируется в Новой Каховке.
Пожарные обнаружили, что произошло возгорание трансформатора третьей турбины.
Возгорание удалось быстро ликвидировать. Пострадавшие не обнаружены.
Вместе со специалистами-энергетиками пожарные установили, что возгорание произошло в результате резкого перепада электрического тока.
Как известно, Новая Каховка временно оккупирована русскими войсками. В Каховке на постоянной основе нет русских военных.
На место чрезвычайного происшествия выехал очередной караул Каховского подразделения ДРПЧ-11, который дислоцируется в Новой Каховке.
Пожарные обнаружили, что произошло возгорание трансформатора третьей турбины.
Возгорание удалось быстро ликвидировать. Пострадавшие не обнаружены.
Вместе со специалистами-энергетиками пожарные установили, что возгорание произошло в результате резкого перепада электрического тока.
Как известно, Новая Каховка временно оккупирована русскими войсками. В Каховке на постоянной основе нет русских военных.
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