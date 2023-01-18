В оккупированной части Запорожской области детонируют боеприпасы рф

"Оккупанты Михайловки Запорожской области прямо посреди дня устроили "школьную дискотеку". Громко в захваченной рашистами местной школе, которую они превратили в склад боекомплектов. Шумят настолько сильно и долго, что дрожат окна соседних домов. А в сторону школы поехали скорые. Уточняем информацию, сколько оккупантов уже никогда не смогут танцевать", - пишет Федоров.