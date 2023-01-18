В оккупированной части Запорожской области детонируют боеприпасы рф
16:59 18 января Киев, Украина
Во временно захваченной Михайловке Запорожской области детонируют боеприпасы на российском складе БК.
Об этом сообщает мэр Мелитополя Иван Федоров, иронично назвавший взрывы
школьной дискотекой, так как склад размещен в здании школы.
"Оккупанты Михайловки Запорожской области прямо посреди дня устроили "школьную дискотеку". Громко в захваченной рашистами местной школе, которую они превратили в склад боекомплектов. Шумят настолько сильно и долго, что дрожат окна соседних домов. А в сторону школы поехали скорые. Уточняем информацию, сколько оккупантов уже никогда не смогут танцевать", - пишет Федоров.
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