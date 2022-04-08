В одном из ресторанов на Львовщине отравились 17 человек - все госпитализированы

Об этом сообщает региональное управление Госпродпотребслужбы в среду, 7 июля.Пациенты обращались в больницу 6-7 июля. При поступлении они жаловались на повышение температуры, боль в животе, рвоту и диарею. Медики оценивают состояние всех потерпевших как средней тяжести.Сотрудники Госпродпотребслужбы и областного управления центра по контролю и профилактике заболеваний проводят расследование, чтобы обнаружить причины вспышки.