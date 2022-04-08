В одном из ресторанов на Львовщине отравились 17 человек - все госпитализированы

17 человек, треть из которых дети, начиная с 6 июля проявили все признаки острой кишечной инфекции (ОКИ), в связи с чем и были госпитализированы.
Об этом сообщает региональное управление Госпродпотребслужбы в среду, 7 июля.
"В областную инфекционную больницу госпитализированы 17 человек, в том числе шесть детей, из числа участников банкетов, которые состоялись 4 июля в ресторане Панский кныш в пгт Куликов Львовского района", – говорится в сообщении.
Пациенты обращались в больницу 6-7 июля. При поступлении они жаловались на повышение температуры, боль в животе, рвоту и диарею. Медики оценивают состояние всех потерпевших как средней тяжести.
Сотрудники Госпродпотребслужбы и областного управления центра по контролю и профилактике заболеваний проводят расследование, чтобы обнаружить причины вспышки.
"В областную инфекционную больницу госпитализированы 17 человек, в том числе шесть детей, из числа участников банкетов, которые состоялись 4 июля в ресторане Панский кныш в пгт Куликов Львовского района", – говорится в сообщении.
Пациенты обращались в больницу 6-7 июля. При поступлении они жаловались на повышение температуры, боль в животе, рвоту и диарею. Медики оценивают состояние всех потерпевших как средней тяжести.
Сотрудники Госпродпотребслужбы и областного управления центра по контролю и профилактике заболеваний проводят расследование, чтобы обнаружить причины вспышки.
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