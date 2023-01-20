В одном из районов Киева загорелись торговые киоски

В Шевченковском районе Киева вспыхнул пожар в торговых киосках. Об этом 20 января сообщили в ГСЧС.
Отмечается, что сигнал о возгорании на улице Ильенко, 1 поступил спасателям в 03.40 пятницы.
По прибытию на место вызова спасатели установили, что в одном из киосков по продаже кофе возник пожар, с последующим распространением на киоск по продаже шаурмы.
В 04.00 огонь локализовали на площади 25 кв.м, а в 04.18 - ликвидировали.
Отмечается, что сигнал о возгорании на улице Ильенко, 1 поступил спасателям в 03.40 пятницы.
По прибытию на место вызова спасатели установили, что в одном из киосков по продаже кофе возник пожар, с последующим распространением на киоск по продаже шаурмы.
В 04.00 огонь локализовали на площади 25 кв.м, а в 04.18 - ликвидировали.
Жертв и пострадавших нет, причину происшествия устанавливают правоохранители.
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