В одном из районов Киева загорелись торговые киоски

13:14 20 января Киев, Украина

В Шевченковском районе Киева вспыхнул пожар в торговых киосках. Об этом 20 января сообщили в ГСЧС.

Отмечается, что сигнал о возгорании на улице Ильенко, 1 поступил спасателям в 03.40 пятницы.

По прибытию на место вызова спасатели установили, что в одном из киосков по продаже кофе возник пожар, с последующим распространением на киоск по продаже шаурмы.

В 04.00 огонь локализовали на площади 25 кв.м, а в 04.18 - ликвидировали.
 
"В результате пожара два киоска сгорели полностью, частично поврежден один из киосков, расположенный рядом, но благодаря оперативным и слаженным действиям спасателей удалось предотвратить быстрое распространение огня на весь ряд", - подчеркнули в ГСЧС.
 
Жертв и пострадавших нет, причину происшествия устанавливают правоохранители.