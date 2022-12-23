В одной из областей рф запретили использовать БПЛА и частные самолеты

В Калужской области рф губернатор внес запрет на эксплуатацию беспилотников, а также на полеты частник самолетов.
Об этом сообщило местное издание.
Постановление губернатора от 20 декабря запрещает использовать в регионе частные самолеты, воздушные аппараты, включая аэростаты, а также беспилотники без разрешения диспетчера.
Делается это "с целью усиления охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности".
Ранее, 21 декабря в Ростовской области россии запретили гражданским использовать беспилотники.
Об этом сообщило местное издание.
Постановление губернатора от 20 декабря запрещает использовать в регионе частные самолеты, воздушные аппараты, включая аэростаты, а также беспилотники без разрешения диспетчера.
Делается это "с целью усиления охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности".
Ранее, 21 декабря в Ростовской области россии запретили гражданским использовать беспилотники.
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