В одной из киевских квартир прогремел взрыв, пострадал хозяин жилья

08:38 31 Май Киев, Украина

В одной из квартир Шевченковского района Киева в ночь с воскресенья на понедельник прогремел взрыв . Соседи вызвали полицию.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева в Facebook.



"Сегодня ночью в дежурную часть полиции Киева поступило сообщение о том, что в доме на улице Зоологической произошел взрыв", - сказано в сообщении.



На месте происшествия работали следственно-оперативные группы районного и главного управлений полиции, взрывотехники и врачи.



Правоохранители предварительно установили, что у 43-летнего пострадавшего в руках сдетонировал взрывоопасный предмет.



Мужчину немедленно госпитализировали в медицинское учреждение. Сейчас полицейские устанавливают обстоятельства взрыва.



Решается вопрос о предоставлении правовой квалификации события.