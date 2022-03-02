В одной из киевских квартир прогремел взрыв, пострадал хозяин жилья

В одной из квартир Шевченковского района Киева в ночь с воскресенья на понедельник прогремел взрыв. Соседи вызвали полицию.
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева в Facebook.
"Сегодня ночью в дежурную часть полиции Киева поступило сообщение о том, что в доме на улице Зоологической произошел взрыв", - сказано в сообщении.
На месте происшествия работали следственно-оперативные группы районного и главного управлений полиции, взрывотехники и врачи.
Правоохранители предварительно установили, что у 43-летнего пострадавшего в руках сдетонировал взрывоопасный предмет.
Мужчину немедленно госпитализировали в медицинское учреждение. Сейчас полицейские устанавливают обстоятельства взрыва.
Решается вопрос о предоставлении правовой квалификации события.
"Сегодня ночью в дежурную часть полиции Киева поступило сообщение о том, что в доме на улице Зоологической произошел взрыв", - сказано в сообщении.
На месте происшествия работали следственно-оперативные группы районного и главного управлений полиции, взрывотехники и врачи.
Правоохранители предварительно установили, что у 43-летнего пострадавшего в руках сдетонировал взрывоопасный предмет.
Мужчину немедленно госпитализировали в медицинское учреждение. Сейчас полицейские устанавливают обстоятельства взрыва.
Решается вопрос о предоставлении правовой квалификации события.
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