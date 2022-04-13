В Одесском торговом порту изъяли 16 тонн контрабандных сигарет

Благодаря полученной от иностранных спецслужб информации, сотрудники СБУ арестовали группу лиц, которые занимались незаконным ввозом на территорию Украины крупных партий сигарет.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Оперативники спецслужбы за полученной, в том числе от иностранных партнеров информации, обнаружили в Одесском морском торговом порту груз сигарет известного мирового бренда общим весом почти 16 тонн. Продукция нелегально прибыла в один из частных контейнерных терминалов. По самым низким оптовым ценам украинского "черного рынка" стоимость изъятого товара составила почти 20 млн гривен.
Контрабандные сигареты были скрыты под видом текстильных изделий для уклонения от уплаты таможенных и других обязательных платежей.
Сейчас продолжаются соответствующие процессуальные действия по изъятию обнаруженного товара.
Оперативники спецслужбы за полученной, в том числе от иностранных партнеров информации, обнаружили в Одесском морском торговом порту груз сигарет известного мирового бренда общим весом почти 16 тонн. Продукция нелегально прибыла в один из частных контейнерных терминалов. По самым низким оптовым ценам украинского "черного рынка" стоимость изъятого товара составила почти 20 млн гривен.
Контрабандные сигареты были скрыты под видом текстильных изделий для уклонения от уплаты таможенных и других обязательных платежей.
Сейчас продолжаются соответствующие процессуальные действия по изъятию обнаруженного товара.
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