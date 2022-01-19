В одесском ресторане произошел пожар

07:33 04 Май Киев, Украина

В переполненной на майские праздники Одессе, на улице Ланжероновской произошел пожар на летней площадке ресторана "Счастье", позже огонь распространился и на отель, который располагается на этаж выше.

Об этом пишет Думская.



Отмечается, что огонь быстро распространился по зданию. Спасателям пришлось не только бороться с огнем, но и спасать людей с верхних этажей.



Двое сотрудников ресторана получили незначительное отравление дымом.



Огонь удалось локализовать.