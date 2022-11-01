В одесском порту обнаружили наркотики на 24 миллиона гривен

В одесском порту ликвидировали международный канал контрабанды кокаина из Южной Америки в Украину и страны ЕС.
Об этом говорится в сообщении Офиса генпрокурора.
По данным следствия, участники наркокартеля в феврале 2022 года, еще до начала вооруженной агрессии рф против Украины, ввезли на территорию Украины из одной из стран Южной Америки грузовые контейнеры с почти 50 тоннами промышленного шлака, которые были выгружены в одесском порту.
Во время тщательного осмотра контейнеров стражи порядка обнаружили в одном из мешков со шлаком мешок весом около 10 кг с белым порошкообразным веществом. По результатам экспертиз в отобранных образцах обнаружено около 4 кг кокаина в пересчете на чистое вещество. Стоимость наркотического средства составляет около 24 млн грн.
По ходатайству прокуратуры наложен арест на весь ввозимый груз.
В свою очередь в ГПСУ добавили, что "товар был замаскирован в виде промышленного шлака с помощью современного сложного химического процесса".
Кокаин доставили в порт Одессы в контейнерах с грузом «Шлаки».
Об этом говорится в сообщении Офиса генпрокурора.
По данным следствия, участники наркокартеля в феврале 2022 года, еще до начала вооруженной агрессии рф против Украины, ввезли на территорию Украины из одной из стран Южной Америки грузовые контейнеры с почти 50 тоннами промышленного шлака, которые были выгружены в одесском порту.
Во время тщательного осмотра контейнеров стражи порядка обнаружили в одном из мешков со шлаком мешок весом около 10 кг с белым порошкообразным веществом. По результатам экспертиз в отобранных образцах обнаружено около 4 кг кокаина в пересчете на чистое вещество. Стоимость наркотического средства составляет около 24 млн грн.
По ходатайству прокуратуры наложен арест на весь ввозимый груз.
В свою очередь в ГПСУ добавили, что "товар был замаскирован в виде промышленного шлака с помощью современного сложного химического процесса".
Кокаин доставили в порт Одессы в контейнерах с грузом «Шлаки».
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