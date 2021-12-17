В Одесском порту чиновник сдавал в аренду буксиры, на чем заработал 142 млн грн

05:56 08 Апрель Киев, Украина

Один из бывших руководителей госпредприятия "Одесский морской торговый порт" подозревается в незаконной сдаче в аренду буксиров, которые принадлежат государственному портовому флоту. Экс-чиновник нанес государству убытки на 142 млн грн.

Об этом сообщает пресс-центр УСБУ в Одесской области.

По данным следствия, в течение 2018-2019 годов один из бывших руководителей госпредприятия сдавал в аренду коммерческим структурам буксиры государственного портового флота по значительно заниженным тарифам.

Оперативники спецслужбы установили, что из-за действий чиновника коммерческие структуры получали сверхприбыли от судовладельцев, которые должны были бы поступать в бюджет.

Продолжается досудебное следствие ч. 2 ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины..