В Одесской области задержан парень, изнасиловавший 73-летнюю старушку

09:31 21 декабря Киев, Украина

Под действием алкогольного опьянения, молодой парень изнасиловал женщину преклонного возраста. Уходя, прихватил понравившиеся ему вещи.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Одесской области.



По данным ведомства, происшестви произошло неделю назад.

"Правонарушитель - 25-летний житель города Татарбунары - ночью пробрался в дом 73-летней женщины и, применив физическую силу, против воли потерпевшей вступил с ней в интимную связь. Покидая чужой дом, злоумышленник оделся в обновы, которые нашел в одной из комнат, и ушел", - сказано в сообщении.

Разоблачили мужчину полицейские за несколько дней. Он признался в преступлении, объясняя содеянное действием алкоголя.



После проведения всех необходимых экспертиз правонарушителю объявили подозрение и взяли под стражу. Парню грозит до шести лет лишения свободы.