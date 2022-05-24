В Одесской области задержан парень, изнасиловавший 73-летнюю старушку

Под действием алкогольного опьянения, молодой парень изнасиловал женщину преклонного возраста. Уходя, прихватил понравившиеся ему вещи.
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Одесской области.
По данным ведомства, происшестви произошло неделю назад.
По данным ведомства, происшестви произошло неделю назад.
Разоблачили мужчину полицейские за несколько дней. Он признался в преступлении, объясняя содеянное действием алкоголя.
После проведения всех необходимых экспертиз правонарушителю объявили подозрение и взяли под стражу. Парню грозит до шести лет лишения свободы.
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