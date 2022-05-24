В Одесской области задержан парень, изнасиловавший 73-летнюю старушку

09:31 21 декабря Киев, Украина

Под действием алкогольного опьянения, молодой парень изнасиловал женщину преклонного возраста. Уходя, прихватил понравившиеся ему вещи.
 
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Одесской области.

По данным ведомства, происшестви произошло неделю назад.
"Правонарушитель - 25-летний житель города Татарбунары - ночью пробрался в дом 73-летней женщины и, применив физическую силу, против воли потерпевшей вступил с ней в интимную связь. Покидая чужой дом, злоумышленник оделся в обновы, которые нашел в одной из комнат, и ушел", - сказано в сообщении.
Разоблачили мужчину полицейские за несколько дней. Он признался в преступлении, объясняя содеянное действием алкоголя.

После проведения всех необходимых экспертиз правонарушителю объявили подозрение и взяли под стражу. Парню грозит до шести лет лишения свободы.