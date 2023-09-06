В Одесской области юные пиротехники получили ожоги ІІ степени

08:36 27 августа Киев, Украина

Во время войны даже там, где не идут активные бои, можно натолкнуться на взрывоопасные предметы. Эти предметы могут быть оставлены в общедоступных местах по небрежности или даже по злому умыслу.

В субботу, 26 августа, пресс-служба ГУ Национальной полиции Одесской области сообщила, что в поселке Захаровка Раздельнянского района два подростка стали жертвами фейерверка. Тот взорвался, когда дети его подожгли.

Как уточняют правоохранители, несовершеннолетние 13 и 15 лет получили термохимические ожоги ІІ степени и попали в больницу.

"Дети получили ожоги лица и рук", - сообщили в полиции.

Сообщается, что инцидент произошел, когда два друга играли недалеко от дома. Подростки нашли салют в виде цилиндра и решили поджечь его спичками.

"Только что подростки это сделали, цилиндр взорвался", - отметила инспектор районного отдела ювенальной превенции сектора превенции Ирина Тодорашко.

Она сообщила, что на месте взрыва работали инспектор ювенальной превенции, следователь и криминалист.

"Призываем родителей объяснять детям, что любые находки, похожие на пиротехнические изделия, взрывные устройства и т.п., трогать нельзя. В стране идет война и, к сожалению, сейчас и еще долго после ее завершения для всех нас будут представлять угрозу заброшенные взрывные устройства до тех пор, пока вся наша территория не будет разминирована", - подчеркнули в Нацполиции.

Ранее сообщалось, что Украина является самой заминированной территорией мира, обойдя по этому показателю Афганистан и Сирию.