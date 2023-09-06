В Одесской области юные пиротехники получили ожоги ІІ степени

Во время войны даже там, где не идут активные бои, можно натолкнуться на взрывоопасные предметы. Эти предметы могут быть оставлены в общедоступных местах по небрежности или даже по злому умыслу.
В субботу, 26 августа, пресс-служба ГУ Национальной полиции Одесской области сообщила, что в поселке Захаровка Раздельнянского района два подростка стали жертвами фейерверка. Тот взорвался, когда дети его подожгли.
Как уточняют правоохранители, несовершеннолетние 13 и 15 лет получили термохимические ожоги ІІ степени и попали в больницу.
Сообщается, что инцидент произошел, когда два друга играли недалеко от дома. Подростки нашли салют в виде цилиндра и решили поджечь его спичками.
Она сообщила, что на месте взрыва работали инспектор ювенальной превенции, следователь и криминалист.
Ранее сообщалось, что Украина является самой заминированной территорией мира, обойдя по этому показателю Афганистан и Сирию.
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