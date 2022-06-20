В Одесской области ВСУ сбили российские ракеты "Оникс"

11:12 20 июня Киев, Украина

Стало известно, откуда летели вражеские ракеты "Оникс" в Одессу.

О том, что снова были сбиты вражеские ракеты, в Telegram написал спикер главы Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

"...Над Одессой и районом области снова "минуснули" вражеские ракеты. Спасибо ПВО!" - отметил он.

В оперативном командовании "Пивдень" сообщили, что противник из захваченного Крыма выпустил по Одесской области крылатые ракеты типа "Оникс", поделился канал в Telegram "Одеса. Офіційно".

"...Враг продолжает атаковать Одесскую область крылатыми ракетами типа "Оникс" из берегового ракетного комплекса, который расположен во временно оккупированном Крыму. Ночью была попытка ударить по Белгород-Днестровскому району, а утром - по самой Одессе...", - говорится в сообщении.



В ОК "Пивдень" подчеркнули, что силы ПВО Украины уничтожили вражеские ракеты в воздухе.