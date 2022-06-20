В Одесской области ВСУ сбили российские ракеты "Оникс"

Стало известно, откуда летели вражеские ракеты "Оникс" в Одессу.
О том, что снова были сбиты вражеские ракеты, в Telegram написал спикер главы Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.
В оперативном командовании "Пивдень" сообщили, что противник из захваченного Крыма выпустил по Одесской области крылатые ракеты типа "Оникс", поделился канал в Telegram "Одеса. Офіційно".
В ОК "Пивдень" подчеркнули, что силы ПВО Украины уничтожили вражеские ракеты в воздухе.
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