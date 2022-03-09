В Одесской области, спасая друзей, утонул подросток

14:12 14 Октябрь Киев, Украина

В городе Черноморск подростки местного колледжа решили искупаться в штормящем море, один 16-летний студент утонул, двух других спас полицейский.

Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Одесской области.

"После занятий трое друзей из разных населенных пунктов собрались на побережье, чтобы попрощаться перед отъездом по домам на время введения дистанционного обучения. Двое из ребят решили искупаться, но неожиданно поднялись волны, и они начали тонуть. На помощь друзьям бросился подросток, оставшийся на берегу, однако он и сам стал заложником большой воды", - говорится в сообщении.

Отмечается, что из воды ребят - жителей Белгород-Днестровского района, 2005 года рождения, - вытащил полицейский, прибывший по вызову рядового гражданина, который стал случайным свидетелем происшествия и тоже пытался помочь.

"После оказания медицинской помощи госпитализация им не понадобилась... К большому сожалению, их сверстника с Овидиополя спасти не удалось", - добавляется в сообщении.

Так, по факту гибели студента сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "несчастный случай". Продолжается следствие.



