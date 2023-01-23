В Одесской области произошло ДТП, есть погибшие

В результате ДТП на трассе Одесса-Рени, которое произошло между селами Николаевка-Новороссийская и Ярославка в ночь на 23 января, погибли 35-летний водитель Audi A4 и его 24-летний пассажир.
Об этом сообщили в полиции области.
Отмечается, что автомобиль перевернулся и врезался в дерево. Пострадавшие (оба жители Кулевчанской сельской общины) погибли до приезда скорой помощи.
На месте работали следственно-оперативная группа и спасатели.
По факту ДТП назначен ряд экспертиз.
Об этом сообщили в полиции области.
Отмечается, что автомобиль перевернулся и врезался в дерево. Пострадавшие (оба жители Кулевчанской сельской общины) погибли до приезда скорой помощи.
На месте работали следственно-оперативная группа и спасатели.
По факту ДТП назначен ряд экспертиз.
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