В Одесской области произошло ДТП, есть погибшие

13:52 23 января Киев, Украина

В результате ДТП на трассе Одесса-Рени, которое произошло между селами Николаевка-Новороссийская и Ярославка в ночь на 23 января, погибли 35-летний водитель Audi A4 и его 24-летний пассажир.

Об этом сообщили в полиции области.

Отмечается, что автомобиль перевернулся и врезался в дерево. Пострадавшие (оба жители Кулевчанской сельской общины) погибли до приезда скорой помощи.

На месте работали следственно-оперативная группа и спасатели.

По факту ДТП назначен ряд экспертиз.