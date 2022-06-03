В Одесской области правоохранители задержали 5 человек, которые оправдывали вторжение рф в Украину

12:27 03 июня Киев, Украина

В Одесской области киберспециалисты Службы безопасности Украины разоблачили пятерых людей, которые публично оправдывали вооруженное вторжение россии в Украину и поддерживали действия оккупантов.



Об этом сообщили в Управлении СБ Украины в Одесской области.

"Фигуранты распространяли в запрещенных в Украине социальных сетях материалы, которые героизировали российских захватчиков и агитировали к сотрудничеству с государством-агрессором", - говорится в сообщении.

Во время санкционированных обысков по местам жительства сторонников россии правоохранители изъяли компьютеры и мобильные терминалы.



По данному факту расследуют уголовные производства по ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и ст. 436-2 (оправдание, признание правомерным, отрицание вооруженной агрессии рф против Украины, глорификация ее участников) УКУ.