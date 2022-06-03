В Одесской области правоохранители задержали 5 человек, которые оправдывали вторжение рф в Украину

В Одесской области киберспециалисты Службы безопасности Украины разоблачили пятерых людей, которые публично оправдывали вооруженное вторжение россии в Украину и поддерживали действия оккупантов.
Об этом сообщили в Управлении СБ Украины в Одесской области.
Об этом сообщили в Управлении СБ Украины в Одесской области.
Во время санкционированных обысков по местам жительства сторонников россии правоохранители изъяли компьютеры и мобильные терминалы.
По данному факту расследуют уголовные производства по ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и ст. 436-2 (оправдание, признание правомерным, отрицание вооруженной агрессии рф против Украины, глорификация ее участников) УКУ.
По данному факту расследуют уголовные производства по ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и ст. 436-2 (оправдание, признание правомерным, отрицание вооруженной агрессии рф против Украины, глорификация ее участников) УКУ.
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