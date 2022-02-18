В Одесской области перевернулся автомобиль с 6 пассажирами

20:50 24 Сентябрь Киев, Украина

Водитель автомобиля Toyota Cresta не справился с управлением, авто съехало в кювет и перевернулось, на момент аварии в машине находилось шесть человек, двое из них погибли.

Авария произошла в Овидиопольском районе Одесской области, сообщает полиция.

Полиция установила, что за рулем был 21-телний парень. Один из пассажиров — 18-летний парень — скончался на месте. Его товарищ, которому было 19 лет, умер в больнице. Водитель и еще трое пассажиров получили травмы и были госпитализированы.

Правоохранители уже возбудили уголовное дело по части 3 статьи 286 Уголовного кодекса, санкция которой предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 10 лет. Водителя автомобиля задержали.