В Одесской области перекрыли канал нелегальной миграции

08:16 16 Октябрь Киев, Украина

СБУ задержала иностранного гражданина, который организовывал в регулярном порядке незаконное пересечение украинской границы.



Иностранец обеспечивал клиентам переход через госграницу в местах, где нет установленных пунктов контроля. Конечной точкой нелегалов была одна из европейских стран.



Нелегалы относились к криминальной среде, и у них отсутствовали какие-либо документы, поэтому стоимость их переправки составила 5,2 тысячи долларов США.



По имеющейся информации, нелегальный бизнес существовал почти год, ежемесячно организатор переправлял до 10 нелегалов.



Сейчас решается вопрос относительно сообщения фигуранту о подозрении по статье о незаконной переправке лиц через государственную границу Украины (ч.3 ст.332 УК Украины) и избрания меры пресечения.



"Проверяется информация относительно причастности должностных лиц Госпогранслужбы к противоправной деятельности", - говорится в сообщении.