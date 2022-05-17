В Одесской области неизвестные убили женщину-таксиста и сожгли ее машину

12:34 16 декабря Киев, Украина

Вчера,15 декабря в селе Любополь Одесской области было найдено тело женщины со следами издевательств, у погибшей обнаружены многочисленные колото-резанные раны в области шеи и груди.

Об этом сообщили в полиции Одесской области.



Правоохранители установили, что убийство произошло примерно в два часа ночи. Преступников было двое. Автомобиль погибшей они угнали и сожгли в районе села Иличанка того же района.