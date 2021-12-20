В одесской области нашли 14 пакетов с частями тела

16:16 09 Июль Киев, Украина

В Белгороде-Днестровском двое злоумышленников, 17-летние жители района - парень и его девушка. Тщательно подготовившись, пришли ночью домой к мужчине, через окно проникли в его квартиру и убили. А чтобы скрыть следы преступления, тело расчленили, разложили по сумкам и закопали у лимана за городом.





Указано, что молодые люди расфасовали останки иностранца в 14 мусорных пакетов и закопали на берегу Днестровского лимана.

Убийц начали искать после заявления племянника погибшего. Полиция, осмотрев квартиру, обнаружила в ней следы крови, а затем, отрабатывая круг общения, вышла на след тех, кто был причастен к его исчезновению.



Задержанные признались, что убили иностранца в качестве мести за интимные отношения, которые у него были с девушкой.



Открыто уголовное производство по статье об умышленном убийстве. Действия несовершеннолетних следователи квалифицировали по п.12 ч.2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины. За умышленное убийство, совершенное по предварительному сговору группой лиц, им грозит от десяти до пятнадцати лет лишения свободы или пожизненное заключение.