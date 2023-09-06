В Одесской области мужчина утонул в пруду, спасая своих внучек

13:11 08 августа Киев, Украина

Жара влечет людей к водоемам, несмотря на запрет купаний из-за войны. Очередная трагедия на воде произошла в Одесской области. Пытаясь спасти внучек, в пруду утонул 65-летний мужчина. Об этом 8 августа сообщили в ГСЧС.

Инцидент произошел накануне в Одесском районе.

"Во время отдыха на местном пруду утонул гражданин 1958 года рождения. Он пытался вытащить на берег надувной матрас со своими внучками, 2007 и 2010 года рождения, однако сам погиб", - отметили в ведомстве.

Детей вытащили на берег местные подростки, также отдыхавшие на водоеме. Тело утопленника обнаружили водолазы.

Ранее сообщалось, что в Черниговской области нашли тело второй девочки, которая утонула в реке Десна возле села Слободка.

В Украине за выходные на водоемах погибли 28 человек.