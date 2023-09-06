В Одесской области мужчина утонул в пруду, спасая своих внучек

Жара влечет людей к водоемам, несмотря на запрет купаний из-за войны. Очередная трагедия на воде произошла в Одесской области. Пытаясь спасти внучек, в пруду утонул 65-летний мужчина. Об этом 8 августа сообщили в ГСЧС.
Инцидент произошел накануне в Одесском районе.
Детей вытащили на берег местные подростки, также отдыхавшие на водоеме. Тело утопленника обнаружили водолазы.
Ранее сообщалось, что в Черниговской области нашли тело второй девочки, которая утонула в реке Десна возле села Слободка.
В Украине за выходные на водоемах погибли 28 человек.
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