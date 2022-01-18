В Одесской области мужчина поджег себя под отделением полиции

15:47 17 Январь Киев, Украина

Правоохранители в городе Подольске Одесской области устанавливают причины самоподжога местного жителя возле районного отделения полиции. Пострадавший утверждает, что стал жертвой произвола силовиков, якобы сфальсифицировавших против него производство.



Об этом сообщили в Национальной полиции.



37-летний житель Куяльницкой ОТГ совершил самоподжог 14 января. На видео с места происшествия видно, как он облил себя неизвестным веществом из большой бутылки и поднес зажигалку. Некоторое время пострадавший стоял на улице, охваченный пламенем, погасить которое помогли проезжавшие мимо работники охранной фирмы. Они же вызвали скорую, которая госпитализировала мужчину.



Пострадавший по имени Николай рассказал, что живет в селе Борщи. Причиной самоподжога он назвал произвол правоохранителей, обвинивших его в незаконном обороте оружия и хранении наркотических веществ.

Так, в прошлом году, по словам Николая, у него возник конфликт с другим жителем села, который публично обещал отправить его в тюрьму, используя связи в полиции. По словам пострадавшего, его оппонент вместе с другим гражданином написал заявление, в котором утверждали, что Николай под хмельком кичился перед ними гранатой и жаловался на проблемы с соседями. Николай отвергает это.



Через две недели после конфликта с соседом, как убеждает Николай, к нему домой пришли с обыском, во время которого нашли сувенирную гранату и 1,75 грамма конопли. Относительно последней находки



Производство по статье 263 УКУ ("Незаконное обращение с оружием") следователи закрыли, поскольку экспертиза подтвердила, что найденная в помещении граната не является боевой. В то же время производство по хранению наркотиков осталось открытым. Через две недели после конфликта с соседом, как убеждает Николай, к нему домой пришли с обыском, во время которого нашли сувенирную гранату и 1,75 грамма конопли. Относительно последней находки мужчина утверждает, что наркотики ему подбросили правоохранители.Производство по статье 263 УКУ ("Незаконное обращение с оружием") следователи закрыли, поскольку экспертиза подтвердила, что найденная в помещении граната не является боевой. В то же время производство по хранению наркотиков осталось открытым.

“Я каждый день сюда (в райотдел – Ред.) бегал. Даже следователь, который был на обыске, отказался от этого дела. Слышал, что она собирается увольняться, потому что это беззаконие и она не сможет разрушить эту систему. У меня три следователя сменились. Меня (отправляют – Ред.) от двери к двери: и в тюрьму не посадят, и не хотят признать свою вину... Из-за этого я готов прибегнуть к радикальным действиям”, – говорил мужчина накануне самоподжога.

В настоящее время, по данным правоохранителей, пострадавший находится в больнице.



Полицейские обещают предоставить правовую квалификацию случаю после проведения проверки и изучения всех обстоятельств.