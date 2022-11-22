В Одесской области к 15 годам заключения приговорили стрелка "ДНР"

11:59 22 ноября Киев, Украина

В Одесской области к 15 годам за решеткой с конфискацией имущества приговорили стрелка так называемой "ДНР" с позывным "Ланжерон", который в конце мая 2014 выехал на временно оккупированную территорию Донецкой области.





Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора.

Прокурор в суде доказал, что участник антиукраинского движения в Одессе в конце мая 2014 выехал на временно неподконтрольную территорию Донецкой области. Осужденный проходил службу в подразделениях "русская православная армия", "республиканская гвардия министерства обороны "ДНР" и в составе отдельной разведывательной роты "тайфун" в должности стрелка.

"На должностях стрелка и командира отдельных подразделений мужчина участвовал в боевых действиях против военнослужащих Вооруженных Сил Украины в населенных пунктах Славянск, Дебальцево, Логвиново, Пески и в захвате других населенных пунктов и объектов в Донецкой области", - говорится в сообщении.

Следовательно, в порядке специального судебного разбирательства местный житель осужден за участие в террористической организации (ч. 1 ст. 258-3 УК Украины). Ему назначили наказание в виде 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.