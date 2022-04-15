В Одесской области из-за ливней обрушилась часть дороги

15:57 16 июля Киев, Украина

Вследствие сильных дождей на участке автомобильной дороги М-05 Киев - Одесса возник оползень, обрушивший часть дороги.





Об этом сообщает Министерство инфраструктуры.

"На автомобильной дороге М-05 Киев - Одесса, на 337 км возле села Троицкое, Подольского района в результате интенсивных дождей возник оползень, деформировавший дорожное покрытие. На месте круглосуточно осуществляются восстановительные работы, правая полоса движения на этом участке перекрыта. Работает 10 единиц спецтехники", - говорится в сообщении.

По словам Министра инфраструктуры Украины Александра Кубракова, полное завершение работ запланировано до 3 августа 2021 года.

На месте работает подрядная организация, которая выполняет работы по замене переувлажненной почвы с помощью 10 единиц спецтехники. Рабочие уже заменили 2 200 кубометров почвы.