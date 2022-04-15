В Одесской области из-за ливней обрушилась часть дороги

Вследствие сильных дождей на участке автомобильной дороги М-05 Киев - Одесса возник оползень, обрушивший часть дороги.
Об этом сообщает Министерство инфраструктуры.
По словам Министра инфраструктуры Украины Александра Кубракова, полное завершение работ запланировано до 3 августа 2021 года.
На месте работает подрядная организация, которая выполняет работы по замене переувлажненной почвы с помощью 10 единиц спецтехники. Рабочие уже заменили 2 200 кубометров почвы.
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