В Одесской области 15 ноября горела база отдыха "Лаванда": спасателям удалось ликвидировать огонь (ФОТО)

В Одесской области на одной из баз отдыха горели деревянные постройки. Спасателям ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области удалось ликвидировать пожар на территории 300 кв. метров.

Как сообщает пресс-центр службы ГСЧС Украины в Одесской области на месте происшествия жертв и пострадавших не выявлено.

В Главное управление области на Службу спасения - 101 поступил звонок 15 ноября, в 21:17, в котором сообщалось, что горит база отдыха «Лаванда» в селе Грибовка.

На адрес были отправлены пожарно-спасательные бригады. По прибытии на место пожара по улице Средняя, 1, села Грибовка пожарными было установлено, что горит двухэтажное здание с деревянной обшивкой. Пламя огня вышло наружу. И тушение осложнялось поднявшимся ветром, из-за чего огонь мог перекинуться на соседнюю базу отдыха.

На месте командиром тушения было принято решение подключиться к пожарному водоему, распложённому на соседней базе, а также организовать подвоз воды из речного водоема Барабой.

Пожарным удалось полностью ликвидировать огонь площадью 300 кв. метров в ночь на 16 ноября в 01:00.

Жертв пожара не обнаружено.

Для тушения огня были задействованы 8 единиц пожарно-спасательной техники и 40 человек спасателей.