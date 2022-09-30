В Одессе задержали трех агентов ФСБ, которые для картинки пропагандистов вывесили российский флаг

09:47 30 сентября Киев, Украина





Об этом сообщает пресс-служба ГБР. Сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) и Службы безопасности Украины (СБУ) в ходе совместной спецоперации задержали трех агентов ФСБ рф, которые накануне Дня Независимости Украины в Одессе вывесили российский флаг.Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

"Установлено, что с начала полномасштабного вторжения россии эти предатели осуществляли активную подрывную деятельность в городе. В частности, 22 августа 2022 года они разместили на одном из жилых домов Одессы флаг российской федерации с надписью "Одесса - русский город", - говорится в сообщении.

Отмечается, что группу мужчин организовал местный житель, который с 2014 открыто демонстрировал свою пророссийскую позицию и был

участником в пророссийских политических мероприятиях на территории города.

По данным правоохранителей, преступная группа собирала информацию о местах дислокации военных объектов на территории Одессы, сведения о патриотически настроенных активистах и передавала эти данные своим российским кураторам, а также разрабатывала планы по созданию агентурной сети в правоохранительных органах Одесской области для осуществления подрывной деятельности в пользу агрессора.



Установлено, что задержанные планировали похитить патриотически настроенного предпринимателя, который занимался волонтерской деятельностью.



Как сообщают в ГБР, в ходе спецоперации задержали "на горячем" преступников-предателей, которые пытались похитить предпринимателя с применением наркотических веществ. Для похищения злоумышленники переоделись в военную форму и наняли помощников, которых на самом деле сыграли правоохранители уже в рамках проведенной спецоперации .



Уголовное производство начато по ч. 2 ст. 111 (государственная измена), ч. 6 111-1 (коллаборационная деятельность) и ч. 3 ст. 146 (похищение человека) УК Украины.



Им может грозить пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.