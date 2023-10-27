В Одессе задержаны полицейские, переправлявшие военнообязанных в Молдову

13:08 25 октября Киев, Украина

В Одесской области правоохранители разоблачили и задержали полицейского и его сообщника, уличенных в незаконной переправке военнообязанных в Молдову.



Об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора в среду, 25 октября.



По данным прокуратуры, полицейский и его соучастник налаживали "схему" незаконной выездной деятельности для военнообязанных, предоставляя им услуги по организации "побега" из Украины. За свои услуги они требовали 5000 долларов с каждого военнообязанного.



Кроме того, они попытались вовлечь сотрудника пограничной службы, обещая ему 1000 долларов за каждого переправленного человека. Однако этот пограничник немедленно сообщил о противоправной деятельности своему руководству и правоохранителям.



Сообщник полицейского встретил двух военнообязанных в Одессе и направился к одному из пунктов пропуска в Одесской области, где их ожидал сотрудник Госпогранслужбы. На месте встречи, полицейский передал обещанные 2000 долларов "вознаграждения", после чего оба преступника были задержаны правоохранительными органами.