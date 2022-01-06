В Одессе задержан мужчина за покушение на убийство

07:33 27 Апрель Киев, Украина

Одесские полицейские задержали уроженца Николаева по подозрению в покушении на умышленное убийство знакомого.



Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Одесской области.



Происшествие произошло 23 апреля поздно вечером на улице Солнечной. Там 34-летнего одессита с ножевым ранением грудной клетки обнаружили прохожие и сразу вызвали на место происшествия полицию и «скорую». Медики потерпевшего немедленно госпитализировали.



На следующий день полицейские разыскали в центре правонарушителя с вероятным орудием преступления.





33-летний приезжий из соседней области объяснил, что в тот вечер пострадавший пришел к нему с обвинениями в том, что он якобы оскорбил его жену. Слово за слово между мужчинами завязалась драка, в разгар которой злоумышленник ударил оппонента ножом в грудь и, испугавшись, убежал.

Как выяснилось, фигурант уже имеет судимость за умышленное убийство. На этот раз ему объявили подозрение по статье 15 части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины.



До избрания меры пресечения мужчину поместили в изолятор временного содержания. За покушение на умышленное убийство ему грозит до пятнадцати лет лишения свободы.