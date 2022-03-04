В Одессе задержали правоохранителей-сутенеров

16:03 04 Июнь Киев, Украина

В Одессе разоблачили и задержали двух сотрудников полиции охраны, которые вместе с сообщницами организовали салон интимных услуг.

Среди задержанных старший сержант полиции, полицейский-водитель одного из батальонов Управления полиции охраны и охранник батальона УПО, который уже уволен со службы, а также две женщины, сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры.



Отмечается, что одна из женщин осуществляла подбор помещений, удобных для организации притонов, и обеспечивала их функционирование, а также вела финансовые вопросы.





Администратор салона интимных услуг давала рекламные объявления в сети, подбирала женщин с привлекательной внешностью, которые предоставляли сексуальные услуги, проводила с заинтересованными собеседования с определением условий "работы" и принимала заказы от клиентов.

Правоохранители в свою очередь сопровождали девушек к заказчику, обеспечивали их охрану и безопасность, контролировали время, проведенное с клиентом и получение денег за оказанные услуги, которые оценивались в 100 долл. в час. Также они распределяли средства между всеми участниками.

"Решаются вопросы о сообщении злоумышленникам о подозрении и избрании меры пресечения" - говорится в сообщении полиции.