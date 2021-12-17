В Одессе задержали этническую преступную группу кавказского "авторитета"

19:44 09 Апрель Киев, Украина

Сотрудники полиции Одесской области задержали преступную группу "криминального авторитета" из Закавказья, участники которой подозреваются в ряде краж из квартир и частных домов одесситов.





Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Одесской области.



Полицейские задержали злоумышленников сразу после похищения ими денег и других ценностей из частного дома на улице Пишенина.





Были проведены неотложные обыски, во время которых правоохранители изъяли у фигурантов похищенные вещи и орудие преступления.

Сейчас правонарушители проверяются на причастность к другим преступлениям, совершенным на территории города. Им грозит до шести лет заключения. До избрания меры пресечения трех задержанных поместили в изолятор временного содержания.