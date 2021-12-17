В Одессе задержали этническую преступную группу кавказского "авторитета"

Сотрудники полиции Одесской области задержали преступную группу "криминального авторитета" из Закавказья, участники которой подозреваются в ряде краж из квартир и частных домов одесситов.
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Одесской области.
Полицейские задержали злоумышленников сразу после похищения ими денег и других ценностей из частного дома на улице Пишенина.
Были проведены неотложные обыски, во время которых правоохранители изъяли у фигурантов похищенные вещи и орудие преступления.
Сейчас правонарушители проверяются на причастность к другим преступлениям, совершенным на территории города. Им грозит до шести лет заключения. До избрания меры пресечения трех задержанных поместили в изолятор временного содержания.
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