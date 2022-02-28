В Одессе за похищенного таксиста требовали выкуп

Областное управление Национальной полиции Одесской области сообщило, о освобождении водителя такси, похищенного двумя злоумышленниками ради выкупа.
По данным следствия, получив вызов, таксист взял в Киевском районе клиента, который попросил его забрать по дороге его знакомого.
На трассе Одесса — Черноморск в машину сел еще один мужчина, после чего один из них направил на водителя пистолет и потребовал отдать деньги и телефон.
«Таксист выполнил требование, однако этого злоумышленникам показалось мало. Подозреваемые заставили мужчину отдать ключи и документы на автомобиль и пересесть на заднее сиденье. По их требованию за возвращение машины таксист в течение двух недель должен был уплатить $2 тысячи», — рассказали в полиции.
В это время родственники водителя, не сумев связаться с ним, обратились в правоохранительные органы, сотрудники которых сумели установить местонахождения автомобиля и освободить похищенного мужчину.
Задержанными злоумышленниками оказались 20-летний одессит и 22-летний житель Овидиопольского района, которые ранее уже имели проблемы с законом.
По данным следствия, получив вызов, таксист взял в Киевском районе клиента, который попросил его забрать по дороге его знакомого.
На трассе Одесса — Черноморск в машину сел еще один мужчина, после чего один из них направил на водителя пистолет и потребовал отдать деньги и телефон.
«Таксист выполнил требование, однако этого злоумышленникам показалось мало. Подозреваемые заставили мужчину отдать ключи и документы на автомобиль и пересесть на заднее сиденье. По их требованию за возвращение машины таксист в течение двух недель должен был уплатить $2 тысячи», — рассказали в полиции.
В это время родственники водителя, не сумев связаться с ним, обратились в правоохранительные органы, сотрудники которых сумели установить местонахождения автомобиля и освободить похищенного мужчину.
Задержанными злоумышленниками оказались 20-летний одессит и 22-летний житель Овидиопольского района, которые ранее уже имели проблемы с законом.
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