В Одессе за контрабанду кокаина задержали граждан Израиля

09:44 25 октября Киев, Украина

Перекрыт еще один канал контрабандной поставки наркотиков в Украину. Крупную партию кокаина удалось обнаружить в Одесском морском торговом порту. Сотрудники Государственной пограничной службы, вместе со следователями Службы безопасности Украины, задержали в Одессе четырех граждан Израиля с более 120 кг кокаина. Об этом в субботу, 24 октября, сообщила Госпогранслужба.

Задержанию предшествовал комплекс следственно-оперативных действий, отметили в Госпогранслужбе.

Силовики установили, что задержанные причастны к контрабанде наркотиков, которые доставлялись из Перу в Украину в контейнере через Одесский морской торговый порт.

Как сообщалось ранее, в Киевской области сотрудники СБУ блокировали деятельность подразделения международного наркосиндиката, известного как Химпром.

Напомним, что сотрудники СБУ блокировали в Одессе деятельность группировки наркодилеров, которые через интернет сбывали наркотики клиентам по всей стране.