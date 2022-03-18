В Одессе за контрабанду кокаина задержали граждан Израиля

Перекрыт еще один канал контрабандной поставки наркотиков в Украину. Крупную партию кокаина удалось обнаружить в Одесском морском торговом порту. Сотрудники Государственной пограничной службы, вместе со следователями Службы безопасности Украины, задержали в Одессе четырех граждан Израиля с более 120 кг кокаина. Об этом в субботу, 24 октября, сообщила Госпогранслужба.
Задержанию предшествовал комплекс следственно-оперативных действий, отметили в Госпогранслужбе.
Силовики установили, что задержанные причастны к контрабанде наркотиков, которые доставлялись из Перу в Украину в контейнере через Одесский морской торговый порт.
Как сообщалось ранее, в Киевской области сотрудники СБУ блокировали деятельность подразделения международного наркосиндиката, известного как Химпром.
Напомним, что сотрудники СБУ блокировали в Одессе деятельность группировки наркодилеров, которые через интернет сбывали наркотики клиентам по всей стране.
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