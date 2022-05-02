В Одессе ВСУ сбили российский ударный беспилотник

15:23 02 мая Киев, Украина

ВСУ сбили российский ударный беспилотник в Одесском районе.

Силы противовоздушной обороны Вооруженных сил Украины сбили ударный беспилотный летательный аппарат оккупационных войск Российской Федерации в Одесском районе.



Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко.

«Также сегодня в Одесском районе нашим подразделением противовоздушной обороны был сбит ударный беспилотный летательный аппарат. Работаем на победу», – сказал он.

Напомним, 26 апреля оккупационные войска также нанесли ракетный удар по мосту через Днестровский лиман из Белгород-Днестровского района в Одессу. Движение по нему перекрыли.



Уже 27 апреля российские оккупанты второй раз нанесли ракетный удар по этому же мосту, а 2 мая – в третий раз.