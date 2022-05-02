В Одессе ВСУ сбили российский ударный беспилотник

ВСУ сбили российский ударный беспилотник в Одесском районе.
Силы противовоздушной обороны Вооруженных сил Украины сбили ударный беспилотный летательный аппарат оккупационных войск Российской Федерации в Одесском районе.
Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко.
Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко.
Напомним, 26 апреля оккупационные войска также нанесли ракетный удар по мосту через Днестровский лиман из Белгород-Днестровского района в Одессу. Движение по нему перекрыли.
Уже 27 апреля российские оккупанты второй раз нанесли ракетный удар по этому же мосту, а 2 мая – в третий раз.
Уже 27 апреля российские оккупанты второй раз нанесли ракетный удар по этому же мосту, а 2 мая – в третий раз.
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