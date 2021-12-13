В Одессе вор украл из авто $100 тысяч

17:31 14 Август Киев, Украина

Новости Одессы: В Киевском районе Одессы злоумышленник вскрыл автомобиль Toyota и похитил сумку, в которой находилось 100 тысяч долларов США.

Авто принадлежит местному жителю 1962 года рождения. Вместе с деньгами похищены документы на автомобиль и водительское удостоверение пострадавшего.



Завладев сумкой, неустановленное лицо скрылось с места происшествия в неизвестном направлении.



Полиция открыла уголовное производство по ст. 187 УК Украины (кража).