В Одессе вор украл из авто $100 тысяч

Новости Одессы: В Киевском районе Одессы злоумышленник вскрыл автомобиль Toyota и похитил сумку, в которой находилось 100 тысяч долларов США.
Авто принадлежит местному жителю 1962 года рождения. Вместе с деньгами похищены документы на автомобиль и водительское удостоверение пострадавшего.
Завладев сумкой, неустановленное лицо скрылось с места происшествия в неизвестном направлении.
Полиция открыла уголовное производство по ст. 187 УК Украины (кража).
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