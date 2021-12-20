В Одессе случилось тройное ДТП, обошлось без жертв

В Малиновском районе Одессы произошло ДТП с участием трех автомобилей. Инцидент обошелся без пострадавших.
Об этом сообщает патрульная полиция Одесской области во вторник, 20 апреля.
КамАЗ двигался со стороны ул. Святослава Рихтера, когда водитель начал поворачивать, у грузовика откинулась вперед кабина. Водитель потерял управление и выехал на встречную полосу. Там грузовик столкнулся с легковушкой Toyota Corolla.
От удара легковушку отбросило на автомобиль Toyota RAV4, двигавшийся позади. Инцидент обошелся без пострадавших.
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