В Одессе сгорел магазин одежды и обуви

На улице Ицхака Рабина в Одессе произошел пожар в магазине Конфискат, торгующем одеждой и обувью. Обошлось без жертв и пострадавших.
Об этом сообщает ГСЧС в понедельник, 16 августа.
Спасателям удалось не допустить распространения огня на всю площадь торгового павильона. Пожар ликвидировали в 3 часа на площади 400 кв. м.
Погибших и пострадавших нет, однако пострадали товары, продававшиеся в магазине. К ликвидации пожара привлекались 39 спасателей и 9 единиц пожарно-спасательной техники. Теперь эксперты устанавливают причину пожара и убытки.
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