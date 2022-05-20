В Одессе сгорел магазин одежды и обуви

14:50 16 августа Киев, Украина

На улице Ицхака Рабина в Одессе произошел пожар магазине Конфискат, торгующем одеждой и обувью. Обошлось без жертв и пострадавших.

Об этом сообщает ГСЧС в понедельник, 16 августа.

"Сообщение о пожаре поступило в Службу спасения в 01:49. К месту вызова по улице Ицхака Рабина через 6 мин. прибыли спасатели пожарно-спасательного отделения 9-й государственной пожарно-спасательной части. Горели торговые павильоны с товаром - одеждой и обувью", - сказано в сообщении.

Спасателям удалось не допустить распространения огня на всю площадь торгового павильона. Пожар ликвидировали в 3 часа на площади 400 кв. м.

Погибших и пострадавших нет, однако пострадали товары, продававшиеся в магазине. К ликвидации пожара привлекались 39 спасателей и 9 единиц пожарно-спасательной техники. Теперь эксперты устанавливают причину пожара и убытки.