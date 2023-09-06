В Одессе разоблачили сеть публичных домов, которую организовал сотрудник полиции

09:52 12 августа Киев, Украина

Трудно поверить, но даже в военное время, когда Одесса страдает от обстрелов врага, находятся желающие заработать на "клубничке". Как сообщили в ГБР, правоохранителям удалось разоблачить сеть публичных домов, которую организовал сотрудник полиции.

По данным следствия, полицейский вместе с шестью сообщниками создал сеть из шести борделей, где работали более 20 женщин от 18 до 45 лет. Ориентировались эти "учреждения" преимущественно на иностранцев.

Стоимость "услуг" составляла от 500 долларов за ночь, а ежемесячно доходы организаторов "бизнеса" достигали более 30 тысяч долларов.

Правоохранителю и его сообщникам сообщили о подозрении в сутенерстве и создании и содержании мест разврата, совершенных с целью наживы, организованной группой (ч.2 ст.302, ч.3 ст.303 УК Украины). Им грозит до 10 лет с конфискацией имущества. Решается вопрос об избрании меры пресечения и отстранении полицейского от должности.

Ранее в Киеве правоохранители разоблачили деятельность двух борделей. Один из них был замаскирован под баню, другой размещался в квартире.