В Одессе разоблачили подпольные цеха по пошиву "брендовой" одежды

Сотрудники правоохранительных органов пресекли незаконную деятельность по производству товаров всемирно известных брендов.
Об этом сообщает Госпогранслужба в пятницу, 9 апреля.
С ноября 2020 года были задокументированы факты незаконной деятельности организованной группы выходцев из Молдовы. В пункте пропуска Староказачье пограничники обнаружили транспортное средство, багажное отделение которого было заполнено контрафактной одеждой. Водитель заявил, что направлялся из так называемого промтоварного рынка Авангард 7 км и намеревался реализовать продукцию в Молдове.
Следственные действия продолжаются. Устанавливается круг причастных лиц. Оборудование и продукция изъяты полицией.
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