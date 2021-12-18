В Одессе разоблачили подпольные цеха по пошиву "брендовой" одежды

18:21 09 Апрель Киев, Украина

Сотрудники правоохранительных органов пресекли незаконную деятельность по производству товаров всемирно известных брендов.



Об этом сообщает Госпогранслужба в пятницу, 9 апреля.



С ноября 2020 года были задокументированы факты незаконной деятельности организованной группы выходцев из Молдовы. В пункте пропуска Староказачье пограничники обнаружили транспортное средство, багажное отделение которого было заполнено контрафактной одеждой. Водитель заявил, что направлялся из так называемого промтоварного рынка Авангард 7 км и намеревался реализовать продукцию в Молдове.

"В рамках уголовного производства по ст. 229 УК Незаконное использование знака для товаров и услуг, фирменного наименования, квалифицированного указания происхождения товара был проведен ряд санкционированных обысков в помещениях и транспортных средствах в Одессе и Одесской области. По результатам проведенных мероприятий выявлено большое количество поддельных товаров, швейные станки, сырье для пошива подделок, термопрессы для нанесения логотипов, доказательные документы и "черная" бухгалтерия", - сказано в сообщении.

Следственные действия продолжаются. Устанавливается круг причастных лиц. Оборудование и продукция изъяты полицией.