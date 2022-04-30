В Одессе разоблачили банду, создавшую фейковые интернет-магазины

21:14 27 июля Киев, Украина

Сотрудники киберполиции разоблачили жителей Одессы в интернет-мошенничестве с продажей электронной и оргтехники. Жертвы отдали мошенникам более миллиона гривен.

Злоумышленники переехали в Одессу из Николаевской области и создали ряд фишинговых интернет-магазинов, где предлагали людям электронную, мобильную, компьютерную и другую технику со скидкой на условиях предоплаты, сообщили в отделе коммуникаций Главного управления Нацполиции в Одесской области.



Создавая впечатление реальных менеджеров, злоумышленники, только получали заказы от клиентов, перезванивали им якобы с cаll-центра и убеждали: товар в наличии в любом другом городе, поэтому его доставка возможна только определенной почтой и при полной предоплате. Обманутые граждане вводили данные своих банковских карт в форму на сайте или перечисляли средства на реквизиты, которые предоставляли правонарушители, а те снимали их и больше на связь не выходили.

По месту жительства фигурантов полицейские, при силовой поддержке батальона полиции особого назначения, провели ряд санкционированных обысков и изъяли в качестве вещественных доказательств банковские карточки, на которые покупатели несуществующего товара перечисляли деньги, квитанции о снятии с них наличных, мобильные телефоны, ноутбуки и тому подобное. Также у фигурантов изъяли предметы, похожие на пистолеты и патроны.





Сейчас двум фигурантам сотрудники Следственного управления полиции Одесской под процессуальным руководством областной прокуратуры объявили подозрения в мошенничестве, совершенном путем незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники.

Согласно действующему законодательству, такие действия наказываются лишением свободы на срок от трех до восьми лет.



Рассмотрение вопроса о привлечении подозреваемых к ответственности за незаконное обращение с оружием, будет возможно после получения результатов экспертного исследования, на которое оно направлено.