В Одессе разоблачена схема уклонения от мобилизации: туберкулез за 1500 долларов

В Одессе раскрыта схема уклонения от мобилизации, в которую вовлечена глава врачебной консультативной комиссии одного из медицинских учреждений города. Сообщение о разоблачении этой схемы поступило от пресс-службы прокуратуры Одесской области 18 сентября.
По информации следствия, подозреваемая организовала коррупционную схему, предлагая взятки за получение выписок из медицинской карты амбулаторных больных, в которых указывался фиктивный диагноз. Это позволяло избегать призыва на военную службу в рамках мобилизации.
За сумму в 1500 долларов "пациенты" получали выписки с диагнозом - туберкулез. Далее эти медицинские документы передавались в территориальные военные комиссариаты, что приводило к признанию мужчин негодными к военной службе.
Расследование выявило, что по документам и реестрам эти "пациенты" не обращались в больницу и не стояли на медицинском учете.
Для маскировки своих незаконных действий подозреваемая привлекла двух местных жителей в качестве посредников.
В настоящее время главе врачебной консультативной комиссии и двум посредникам объявлено о подозрении. Рассматривается вопрос об избрании меры пресечения для подозреваемых и об их отстранении от занимаемых должностей в сфере медицины.
По информации следствия, подозреваемая организовала коррупционную схему, предлагая взятки за получение выписок из медицинской карты амбулаторных больных, в которых указывался фиктивный диагноз. Это позволяло избегать призыва на военную службу в рамках мобилизации.
За сумму в 1500 долларов "пациенты" получали выписки с диагнозом - туберкулез. Далее эти медицинские документы передавались в территориальные военные комиссариаты, что приводило к признанию мужчин негодными к военной службе.
Расследование выявило, что по документам и реестрам эти "пациенты" не обращались в больницу и не стояли на медицинском учете.
Для маскировки своих незаконных действий подозреваемая привлекла двух местных жителей в качестве посредников.
В настоящее время главе врачебной консультативной комиссии и двум посредникам объявлено о подозрении. Рассматривается вопрос об избрании меры пресечения для подозреваемых и об их отстранении от занимаемых должностей в сфере медицины.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии