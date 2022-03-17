В Одессе разоблачена схема транзита наркотиков

12:01 20 октября Киев, Украина

Служба безопасности Украины пресекла транзит "боевого наркотика" террористов "ИГИЛ", сотрудники изъяли 750 кг психотропа "каптагон". 
 
Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
"Служба безопасности Украины блокировала в Одессе транзит через нашу страну 750 килограммов психотропного вещества "каптагон", известного как "боевой наркотик" Исламского государства". На черном рынке изъятый товар оценивается в более 30 млн долларов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в ходе спецоперации оперативники и следователи спецслужбы установили, что организовали переправку двое жителей Одессы и Львова. Они заказали психотроп в одной из стран Средиземноморского бассейна. Сотрудники СБУ задокументировали, что товар в начале сентября прибыл в морской порт "Южный", где был скрыт в контейнере со сладостями, и контролировали все действия злоумышленников.

По данным Гостаможслужбы, оперативные мероприятия продолжались не один месяц.
"В начале сентября в порт Южный в адрес одного из украинских предприятий поступил товар - печенье и рахат-лукум производства Сирии. Во время проведения совместного таможенного досмотра было обнаружено, что 76 коробок содержат таблетки общим весом более 750 кг. Экспресс-тест и служебная собака одесских таможенников Боцман подтвердили, что это - каптагон, психотропное вещество, содержащее амфетамин. Получатель разместил товар для дальнейшего оформления на склад под таможенным контролем", - сообщили таможенники.
фото: контрабанда наркотиков в Одессе
Указывается, что в рамках проведения контролируемой поставки было установлено, что дельцы, не подозревая о проведении оперативных мероприятий, спрятали пакеты с каптагоном в товарную партию кукурузного крахмала, который загрузили для экспорта через Одесский порт в Саудовскую Аравию.
"Два контейнера с наркотиками злоумышленники доставили в Одесский морской порт. После декларирования груза в таможенных органах сотрудники СБУ задержали фигурантов: один при попытке вылета из Одессы, другой - по месту жительства. Контейнеры с каптагоном изъято правоохранителями", - говорится в сообщении СБУ.
В рамках уголовного производства, начатого следователями Управления СБУ в Одесской области по ч. 3 ст. 305 Уголовного кодекса Украины, решается вопрос об объявлении обоим фигурантам о подозрении.

Продолжаются неотложные следственные действия по установлению всех лиц, причастных к функционированию трансграничной контрабанды наркотиков.