В Одессе разоблачена схема транзита наркотиков

Служба безопасности Украины пресекла транзит "боевого наркотика" террористов "ИГИЛ", сотрудники изъяли 750 кг психотропа "каптагон".
Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
Отмечается, что в ходе спецоперации оперативники и следователи спецслужбы установили, что организовали переправку двое жителей Одессы и Львова. Они заказали психотроп в одной из стран Средиземноморского бассейна. Сотрудники СБУ задокументировали, что товар в начале сентября прибыл в морской порт "Южный", где был скрыт в контейнере со сладостями, и контролировали все действия злоумышленников.
По данным Гостаможслужбы, оперативные мероприятия продолжались не один месяц.
По данным Гостаможслужбы, оперативные мероприятия продолжались не один месяц.
Указывается, что в рамках проведения контролируемой поставки было установлено, что дельцы, не подозревая о проведении оперативных мероприятий, спрятали пакеты с каптагоном в товарную партию кукурузного крахмала, который загрузили для экспорта через Одесский порт в Саудовскую Аравию.
В рамках уголовного производства, начатого следователями Управления СБУ в Одесской области по ч. 3 ст. 305 Уголовного кодекса Украины, решается вопрос об объявлении обоим фигурантам о подозрении.
Продолжаются неотложные следственные действия по установлению всех лиц, причастных к функционированию трансграничной контрабанды наркотиков.
Продолжаются неотложные следственные действия по установлению всех лиц, причастных к функционированию трансграничной контрабанды наркотиков.
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