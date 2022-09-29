В Одессе раскрыли российскую агентурную сеть - СБУ

19:42 29 сентября Киев, Украина

Служба безопасности Украины разоблачила агентурную сеть спецслужб рф в Одессе, которые устраивали провокации и проводили подготовку к приходу российских войск.



Отмечается, что задачей группы было проведение взрывной деятельности на территории региона.



В частности, они выполняли следующие задачи российских кураторов:

собирали информацию о сотрудниках правоохранительных органов, проукраинских активистах и участниках АТО для формирования так называемых "списков зачистки", если бы россиянам удалось захватить область;

проводили провокационные акции и специальные информационные операции о якобы поддержке одесситами "русского мира";

покупали оружие и сопутствующие товары для российских ДРГ, которые планировали забросить в город.





"В частности, 22 августа они провели провокационную акцию в Одессе ко дню государственного флага россии: вывесили вражеский триколор с надписью "Одесса – русский город" и передали эти фото для российских СМИ",- отмечают в СБУ

В СБУ сообщили, что следующей акцией должно было стать "поздравление путина с днем рождения" 7 октября. Агенты планировали создать картинку якобы украинская Одесса искренне приветствует президента россии.



Эта задача, а также подготовка "материально-военной базы" для потенциальных групп ДРГ нуждались в значительных средствах. Они пытались похитить одного из местных проукраинских бизнесменов, за которого планировали требовать выкуп.