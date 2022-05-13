В Одессе произошло ДТП с участием четырех автомобилей
18:08 10 августа Киев, Украина
31-летний водитель BMW, не справившись с управлением, столкнулся с тремя авто, после чего влетел в остановку общественного транспорта.
Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции Одесской области.
"По предварительной информации, водитель автомобиля BMW, двигаясь по улице Фонтанская дорога, не справился с управлением и совершил столкновение с автомобилями Skoda, Audi, BMW и наезд на препятствие - остановку общественного транспорта", - говорится в сообщении.
В результате ДТП
в больницу попал 31-летний водитель BMW. Информация о других пострадавших уточняется.
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