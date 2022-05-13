В Одессе произошло ДТП с участием четырех автомобилей 

18:08 10 августа Киев, Украина

31-летний водитель BMW, не справившись с управлением, столкнулся с тремя авто, после чего влетел в остановку общественного транспорта.

Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции Одесской области.

"По предварительной информации, водитель автомобиля BMW, двигаясь по улице Фонтанская дорога, не справился с управлением и совершил столкновение с автомобилями Skoda, Audi, BMW и наезд на препятствие - остановку общественного транспорта", - говорится в сообщении.