В Одессе приезжего мужчину ограбили два раза за один день

10:55 13 августа Киев, Украина

Даже если вы не в Одессе, если вас разморило солнце или вино – будьте осторожны. Мошенники не дремлют. Как сообщила пресс-служба полиции, в Одессе одного человека ограбили дважды за один день. Вначале его обворовала девушка, с которой он познакомился на пляже, затем выходец из Закавказья, объявленный в розыск киевской полицией. Личности злоумышленников установили за несколько часов.

"Сначала горожанина обокрала 24-летняя жительница Одесского района, знакомство с которой он отмечал на пляже в Аркадии за бокалом вина. Молодая барышня дождалась, когда подвыпивший кавалер заснет, а потом забрала у него кольцо, смартфон и несколько тысяч гривен", - говорится в сообщении.

Позже на 34-летнего потерпевшего обратил внимание 22-летний выходец из Закавказья, который по подозрению в ограблении находится в розыске столичных полицейских.

Иностранец предложил мужчине довезти его домой, поднялся вместе с ним в квартиру якобы для получения оплаты за проезд. Там он ударил мужчину и забрал изделия из золота и несколько тысяч долларов.

"На установление личности злоумышленников полицейским понадобилось несколько часов. Девушку разыскали в центре, а мужчину спустя несколько дней задержали аж в Черниговской области, когда он с награбленным имуществом пытался бежать в соседнее государство", - рассказали в полиции.

Иностранцу объявили подозрение в ограблении, совмещенном с проникновением в жилище, и поместили в СИЗО. Ему грозит от четырех до восьми лет лишения свободы.

Девушку за кражу могут наказать штрафом от одной тысячи до трех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или общественными работами на срок от 80 до 240 часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до пяти лет.

Напомним, что в Одессе на пляже мужчине проломили череп из-за шезлонга. Не желая рассчитываться за аренду шезлонга, нетрезвый отдыхающий начал с мужчиной ссору, а когда не хватило слов - пустил в ход кулаки.

Также на одесском пляже женщины устроили драку. За дракой наблюдала маленькая девочка на надувном круге, которую родители оставили без внимания.