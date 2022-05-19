В Одессе пресечена попытка похищения государственного флага Украины

11:19 15 августа Киев, Украина

Какую ценность видят люди в государственном флаге Украины? Специфически проявил своё уважение к флагу житель Одессы. По сообщению Департамента муниципальной безопасности Одесского городского совета, мужчина без определенного места жительства срезал и забрал с собой государственный флаг Украины, установленный на месте гибели активистов 2 мая 2014 года.

Поступок мужчины попал на камеры, после чего дежурный оператор системы наблюдения смог отследить маршрут злоумышленника, и сообщил о произошедшем сотрудникам "Муниципальной стражи".

Похитителя флага встретили на общественной остановке Софиевская/Преображенская. Мужчину задержали и вернули на место преступления. Затем вызвали полицию.

Мужчина объяснил, что украл флаг, чтобы повесить его в столовой для других людей, тоже лишенных крыши над головой. А забрать стяг мужчина решил, потому что "он очень красивый".

Охранники "Муниципальной стражи" провели с ним профилактическую беседу, и мужчина повесил похищенный флаг на место, а муниципалы подарили гражданину для его столовой другой стяг Украины.

Напомним, в Черкасской области полиция задержала жителя села Глушки, который сорвал и сжег флаг Украины.