В Одессе предупреждают жителей о минной опасности

09:17 08 февраля Киев, Украина

В связи со штормом в Черном море на Одесчине повысилась минная опасность.



Об этом 8 февраля сообщил горсовет Одессы.



Отмечается, что порывы северо-восточного ветра достигают 15-20 м/с.



Жителей предупреждают о высокой вероятности срыва морских мин с якорей и прибивания к берегу, а также их дрейфования вдоль побережья.