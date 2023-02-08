В Одессе предупреждают жителей о минной опасности

В связи со штормом в Черном море на Одесчине повысилась минная опасность.
Об этом 8 февраля сообщил горсовет Одессы.
Отмечается, что порывы северо-восточного ветра достигают 15-20 м/с.
Жителей предупреждают о высокой вероятности срыва морских мин с якорей и прибивания к берегу, а также их дрейфования вдоль побережья.
Об этом 8 февраля сообщил горсовет Одессы.
Отмечается, что порывы северо-восточного ветра достигают 15-20 м/с.
Жителей предупреждают о высокой вероятности срыва морских мин с якорей и прибивания к берегу, а также их дрейфования вдоль побережья.
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