В Одессе пожарные спасают исторический дом, которому более 200 лет

14:29 12 Июль Киев, Украина

Новость Одессы: По сообщению ГСЧС, сегодня на улице Бунина в Приморском районе города Одессы загорелся жилой дом постройки 1814 года. Десятки спасателей на данный момент работают на месте пожара.

"В Одессе по ул. Бунина, 35 в трехэтажном жилом доме (1814 застройки, внутри дома деревянные перекрытия) на втором этаже в квартире возник пожар с распространением на третий этаж и крышу. По состоянию на 11:50 площадь пожара крыши трехэтажного жилого дома составляла около 750 кв. м. Ситуация контролируется. Открытого огня не наблюдается", – говорится в сообщении.

Указано, что к тушению пожара привлечены 60 пожарных и 18 единиц техники.

В ведомстве уточняют, что жертв и пострадавших пока нет. Продолжается тушение.

В свою очередь местное издание Думская сообщает, что огонь вспыхнул на третьем этаже и быстро перекинулся на крышу и балкон второго этажа. На первом этаже дома расположена пиццерия «Олио».

"Жительница дома Ольга говорит, что, скорее всего, пожар начался в квартире №63. Хозяева квартиры живут в Москве и постоянно сдают жилье. В последнее время в квартире жила большая компания молодежи 18-20 лет. Ольга говорит, что в квартире часто были пьянки, на беспокойных соседей жаловались в полицию", – пишет издание.

Напомним, на этой неделе в Одессе на улице Манежной снова произошел обвал в доме №34 – в этот раз в здании упала кровля, пострадали две комнаты квартиры на четвертом этаже.

Также сообщалось, что в Одессе на Торговой улице обвалилась часть жилого дома, памятника архитектуры 1890 года постройки.