В Одессе пожарные спасают исторический дом, которому более 200 лет

Новость Одессы: По сообщению ГСЧС, сегодня на улице Бунина в Приморском районе города Одессы загорелся жилой дом постройки 1814 года. Десятки спасателей на данный момент работают на месте пожара.
Указано, что к тушению пожара привлечены 60 пожарных и 18 единиц техники.
В ведомстве уточняют, что жертв и пострадавших пока нет. Продолжается тушение.
В свою очередь местное издание Думская сообщает, что огонь вспыхнул на третьем этаже и быстро перекинулся на крышу и балкон второго этажа. На первом этаже дома расположена пиццерия «Олио».
Напомним, на этой неделе в Одессе на улице Манежной снова произошел обвал в доме №34 – в этот раз в здании упала кровля, пострадали две комнаты квартиры на четвертом этаже.
Также сообщалось, что в Одессе на Торговой улице обвалилась часть жилого дома, памятника архитектуры 1890 года постройки.
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