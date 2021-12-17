В Одессе похитили 20-летнего парня и требовали 1 млн долларов

18:00 26 Март Киев, Украина

В Одессе в ночь с 23 на 24 марта был похищен 20-летний юноша, злоумышленники на прокатном авто вывезли потерпевшего в Киев и держали связанным в арендованной квартире.

Об этом написал в Facebook глава Нацполиции Игорь Клименко.

"Свои условия похитители сообщили отцу по телефону: 1 миллион долларов США или сына отец больше не увидит", – пишет Клименко.

Работники Департамент уголовного розыска Национальной полиции Украины и Полиция Одесской области моментально включились в работу, за считанные часы вычислили злоумышленников и продумали оперативную комбинацию.

Сегодня, 26 марта, в Одессе, во время передачи части денег в размере 100 тысяч долларов были задержаны два сообщника похитителей, а спустя короткое время в арендованной квартире в центре Киева спецназовцы освободили заложника.

"Четырех фигурантов задержали на месте. Юношу нашли в отдельной комнате со связанными руками. К счастью, ему не навредили… Известно, что все похитители – выходцы из одной из стран Закавказья", – говорится в сообщении.