В Одессе похитили 20-летнего парня и требовали 1 млн долларов

В Одессе в ночь с 23 на 24 марта был похищен 20-летний юноша, злоумышленники на прокатном авто вывезли потерпевшего в Киев и держали связанным в арендованной квартире.
Об этом написал в Facebook глава Нацполиции Игорь Клименко.
Работники Департамент уголовного розыска Национальной полиции Украины и Полиция Одесской области моментально включились в работу, за считанные часы вычислили злоумышленников и продумали оперативную комбинацию.
Сегодня, 26 марта, в Одессе, во время передачи части денег в размере 100 тысяч долларов были задержаны два сообщника похитителей, а спустя короткое время в арендованной квартире в центре Киева спецназовцы освободили заложника.
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