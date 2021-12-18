В Одессе орудует банда грабителей

07:15 15 Июль Киев, Украина

Одесские новости: В Одессе грабители, применяя физическое насилие и запугивание против семейной пары, заставили последних отдать деньги. В частности, злоумышленники угрожали мужчине тем, что изнасилуют его супругу.

Трое неустановленных мужчин проникли в квартиру, где набросились на хозяина (мужчину 1994 года рождения) и его жену (1995 года рождения).

Злоумышленники угрожали применить физическую силу и изнасиловать женщину. Они заставили хозяев отдать им деньги и ценности. Грабителям удалось завладеть деньгами на сумму чуть более 10 тысяч долларов и несколькими изделиями из золота, с чем они скрылись с места происшествия.

По факту данного преступления правоохранители начали расследование.